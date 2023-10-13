Конфіскація активів росіянина на мільйони гривень

Львівська прокуратура поклопотала про арешт та конфіскацію майна та корпоративних прав росіянина на 5 мільйонів гривень. Активи вже передали у розпорядження АРМА.

Читайте також Показали приклад ЄС: Естонія прийняла закон про конфіскацію грошей росіян на користь України

У власності зазначеного росіянина були підприємства та майнові комплекси у Криму та на території курортного міста Трускавець, що на Львівщині. Як встановило слідство, у 2016 році його готель надавався у розпорядження військовикам Росії. Сьогодні цей готель досі провадить свою діяльність та платить податки окупантам.

Раніше росіянин вже фігурував в одній із справ про конфіскацію майна. Тоді суд наклав арешт на готель у Трускавці. Ціна об'єкта становить близько 6 мільйонів гривень.

Цікаво! Раніше повідомлялося, що Україна може націоналізувати частку компанії "Київстар". Чому держава не може повністю заволодіти мобільним оператором – читайте за посиланням.

Відтак, загальна вартість бізнес-активів росіянина складає майже 11 мільйонів гривень.