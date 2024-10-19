Возобновление работы в комендантский час может произойти во Львове. Соответствующую информацию, как пишет "Интерфакс-Украина", заявил соучредитель компании Дмитрий Дубровский на Q&A-сессии, организованной союзом Diia.City United.

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Uklon может возобновить работу в комендантский час

Во Львове мы уже подали запросы и в городскую администрацию, и в военную, чтобы вернуть сервис в комендантский час. Мы уже получили определенные согласования. Скорее всего в ближайшее время в городах на западе Украины мы начнем снова включать работу в комендантский час,

– рассказал он.

В то же время он надеется, что положительные решения о возобновлении работы службы такси в комендантский час также могут быть приняты местными властями других крупных городов, в частности Киева, Днепра, Одессы.

По его словам, решение о прекращении работы ночью было принято в связи с рядом проблем, среди которых – информационная атака и требования Национальной полиции, которая начала останавливать и штрафовать автомобили Uklon.

Напомним, онлайн-сервис вызова авто Uklon получил обращение от патрульной полиции и от 14 марта прекратил работать во время комендантского часа ночью. До этого водители Uklon, которые имели пропуск и возможность осуществлять перевозки ночью, сами могли решать, работать в комендантский час или нет.