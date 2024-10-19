Відновлення роботи у комендантську годину може статися у Львові. Відповідну інформацію, як пише "Інтерфакс-Україна", заявив співзасновник компанії Дмитро Дубровський на Q&A-сесії, організованій спілкою Diia.City United.

Дивіться також У Києві таксист Uklon облаяв клієнтку з дитиною: називав українську мову "жлобською"

Uklon може відновити роботу в комендантську годину

У Львові ми вже подали запити й в міську адміністрацію, і у військову, щоб повернути сервіс у комендантську годину. Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше найближчим часом у містах на заході України ми почнемо знову вмикати роботу в комендантську годину,

– розповів він.

Водночас він сподівається, що позитивні рішення про відновлення роботи служби таксі в комендантську годину також можуть бути ухвалені місцевою владою інших великих міст, зокрема Києва, Дніпра, Одеси.

За його словами, рішення про припинення роботи вночі було ухвалено у зв'язку з низкою проблем, серед яких – інформаційна атака та вимоги Національної поліції, яка почала зупиняти та штрафувати автомобілі Uklon.

Нагадаємо, онлайн-сервіс виклику авто Uklon отримав звернення від Патрульної поліції й від 14 березня припинив працювати під час комендантської години вночі. До цього водії Uklon, які мали перепустку та можливість здійснювати перевезення вночі, самі могли вирішувати, працювати в комендантську годину чи ні.