Нелегальный бизнес с россиянами

Правоохранителям удалось разоблачить организаторов нелегального онлайн-казино. Всего злоумышленников было 10, 5 – граждане Украины, остальные – россияне.

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Обвинительный акт по делу уже направили в суд. Всех участников обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, также в обвинении говорится о незаконной организации азартных игр.

Как удалось выяснить правоохранителям, онлайн-казино работало уже длительное время. Прибыль от его деятельности переводили в Россию через криптовалюту.

Организаторы незаконного онлайн-казино вывели в Россию почти 3 миллиарда гривен своих доходов,

– говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Руководителями преступной группы были россияне. Украинцы, которые стали членами группировки, искали офисы, персонал и рекламную поддержку. Также они отвечали за техническое обеспечение, авторизацию клиентов, обработку платежей и тому подобное.

В ходе следствия было проведено около 20 обысков. Техника и документация изъята, а веб-ресурсы незаконного онлайн-казино заблокированы. Злоумышленники могут оказаться за решеткой на 12 лет. Также в статье говорится о конфискации имущества и штрафе.

Напомним, в Украине игорный бизнес легализован, а игроки рынка начали активно платить налоги в бюджет на миллиарды гривен.