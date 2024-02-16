Нелегальний бізнес з росіянами

Правоохоронцям вдалося викрити організаторів нелегального онлайн-казино. Загалом зловмисників було 10, 5 – громадяни України, решта – росіяни.

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Обвинувачувальний акт у справі вже скерували до суду. Усіх учасників звинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією, також у звинуваченні йдеться про незаконну організацію азартних ігор.

Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, онлайн-казино працювало вже тривалий час. Прибуток від його діяльності переказували у Росію через криптовалюту.

Організатори незаконного онлайн-казино вивели у Росію майже 3 мільярди гривень своїх прибутків,

– йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Очільниками злочинної групи були росіяни. Українці, які стали членами угруповання, шукали офіси, персонал та рекламну підтримку. Також вони відповідали за технічне забезпечення, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.

У ході слідства було проведено близько 20 обшуків. Техніка та документація вилучена, а вебресурси незаконного онлайн-казино заблоковані. Зловмисники можуть опинитися за ґратами на 12 років. Також у статті йдеться про конфіскацію майна та штраф.

Нагадаємо, в Україні гральний бізнес легалізований, а гравці ринку почали активно сплачувати податки до бюджету на мільярди гривень.