Инвестиция в оборону – одна из наиболее важных и перспективных. Особенно это касается средств обороны, которые помешают россиянам атаковать территорию в глубине нашей страны.

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Украинские производители получили деньги на борьбу с шахедами

В этом году на Drone Hackathon 50 украинских команд представили свои проекты, позволяющие бороться с иранскими дронами-камикадзе, которые россияне закупили в большом количестве. Принимали проекты Силы безопасности и обороны Украины.

Победу в хакатоне одержали три компании. Они получили по 1 миллиону долларов на реализацию своих идей, которые помогут усилить обороноспособность Украины в воздухе.

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Сообщается, что разработки украинских производителей позволят эффективно бороться с "шахедами" и не тратить мощные ресурсы ПВО, предназначенные для более масштабных целей, например ракет, которые Россия также часто запускает по территории Украины.