Інвестиція в оборону – наразі одна з найбільш важливих та перспективних. Особливо це стосується засобів оборони, які завадять росіянам атакувати територію в глибині нашої країни.

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Українські виробники отримали гроші на боротьбу з шахедами

Цього року на Drone Hackathon 50 українських команд представили свої проєкти, які дозволяють боротися з іранськими дронами-камікадзе, які росіяни закупили у великій кількості. Приймали проєкти Сили безпеки та оборони України.

Перемогу у хакатоні здобули три компанії. Вони отримали по 1 мільйону доларів на реалізацію своїх ідей, які допоможуть посилити обороноздатність України у повітрі.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Повідомляється, що розробки українських виробників дозволять ефективно боротися з "шахедами" та не витрачати потужні ресурси ППО, які призначені для більш масштабних цілей, наприклад, ракет, які Росія також часто запускає по території України.