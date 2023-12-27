Электронное резидентство для иностранного бизнеса

Минцифры разработало программу электронного резидентства uResidency. Пока она находится в закрытом бета-тестировании, но если все пройдет хорошо, то в скором времени будет доступна в открытой версии.

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uResidency позволит иностранцам легко и быстро регистрировать бизнес в Украине, а также платить налоги. Программу создали с фокусом на владельцев малого бизнеса из Азии и Европы, прежде всего речь идет о специалистах в сфере ИТ, креативщиках и тех, кто предоставляет онлайн-услуги.

По мнению разработчиков, uResidency также стимулирует банковскую сферу и позволит привлекать инвестиции, поскольку цифровые продукты масштабируются на зарубежных рынках. В свою очередь это будет способствовать развитию бренда Украины как цифрового государства.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Для оформления электронного резидентства ехать в Украину не нужно, достаточно будет разовой офлайн-верификации в консульстве. Все остальные действия – от подачи заявки до открытия счета в банке – можно совершить онлайн.

После бета-тестирования программа будет доступна для граждан Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Впоследствии этот список стран будет расширяться.