Электронное резидентство для иностранного бизнеса
Минцифры разработало программу электронного резидентства uResidency. Пока она находится в закрытом бета-тестировании, но если все пройдет хорошо, то в скором времени будет доступна в открытой версии.
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uResidency позволит иностранцам легко и быстро регистрировать бизнес в Украине, а также платить налоги. Программу создали с фокусом на владельцев малого бизнеса из Азии и Европы, прежде всего речь идет о специалистах в сфере ИТ, креативщиках и тех, кто предоставляет онлайн-услуги.
По мнению разработчиков, uResidency также стимулирует банковскую сферу и позволит привлекать инвестиции, поскольку цифровые продукты масштабируются на зарубежных рынках. В свою очередь это будет способствовать развитию бренда Украины как цифрового государства.
Для оформления электронного резидентства ехать в Украину не нужно, достаточно будет разовой офлайн-верификации в консульстве. Все остальные действия – от подачи заявки до открытия счета в банке – можно совершить онлайн.
После бета-тестирования программа будет доступна для граждан Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Впоследствии этот список стран будет расширяться.