Електронне резидентство для іноземного бізнесу

Мінцифри розробило програму електронного резидентства uResidency. Наразі вона перебуває у закритому бета-тестуванні, але якщо все пройде добре, то незабаром буде доступною у відкритій версії.

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uResidency дозволить іноземцям легко та швидко реєструвати бізнес в Україні, а також сплачувати податки. Програму створили з фокусом на власників малого бізнесу з Азії та Європи, насамперед йдеться про фахівців зі сфери ІТ, креативників та тих, хто надає онлайн-послуги.

На думку розробників, uResidency також стимулює банківську сферу та дозволить залучати інвестиції, оскільки цифрові продукти масштабуються на іноземні ринки. Своєю чергою це сприятиме розвитку бренду України як цифрової держави.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Для оформлення електронного резидентства їхати в Україну не потрібно, достатньо буде разової офлайн-верифікацїі у консульстві. Усі інші дії – від подання заявки до відкриття рахунку у банку – можна здійснити онлайн.

Після бета-тестування програму зроблять доступною для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Згодом цей перелік країн буде розширюватися.