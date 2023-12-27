Електронне резидентство для іноземного бізнесу
Мінцифри розробило програму електронного резидентства uResidency. Наразі вона перебуває у закритому бета-тестуванні, але якщо все пройде добре, то незабаром буде доступною у відкритій версії.
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uResidency дозволить іноземцям легко та швидко реєструвати бізнес в Україні, а також сплачувати податки. Програму створили з фокусом на власників малого бізнесу з Азії та Європи, насамперед йдеться про фахівців зі сфери ІТ, креативників та тих, хто надає онлайн-послуги.
На думку розробників, uResidency також стимулює банківську сферу та дозволить залучати інвестиції, оскільки цифрові продукти масштабуються на іноземні ринки. Своєю чергою це сприятиме розвитку бренду України як цифрової держави.
Для оформлення електронного резидентства їхати в Україну не потрібно, достатньо буде разової офлайн-верифікацїі у консульстві. Усі інші дії – від подання заявки до відкриття рахунку у банку – можна здійснити онлайн.
Після бета-тестування програму зроблять доступною для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Згодом цей перелік країн буде розширюватися.