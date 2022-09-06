Он заменит в должности главного исполнительного директора Яна Веберинга. Об этом стало известно 5 сентября.

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Последовательная передача управления

Ян Веберинг, который также является основателем Avenga, останется акционером компании и возглавит Консультативный комитет. По его словам, решение о назначении на должность СЕО Юрия Адамчука было принято, поскольку настал благоприятный момент, чтобы обеспечить последовательную передачу управления.

Когда три года назад я продал Avenga свою компанию, у нас был план создания полностью интегрированного глобального игрока с всемирно известным брендом и ценностно-ориентированным ДНК. Теперь, когда этого удалось достичь, настал благоприятный момент, чтобы обеспечить передачу управления,

– прокомментировал Веберинг.

Новый СЕО Адамчук работал в Avenga и ее предшественнике Core Value на протяжении семи лет. В 2019 году он вступил в должность CDO в Avenga Group, а позже – стал COO. До этого он занимал руководящие должности в компаниях KM Core, PricewaterwhouseCoopers и KPMG.

Чем занимается Avenga Международная IT-компания, основанная в 2019 году путем объединения украино-американской CoreValue с IT Kontrakt, Sevenal и Solidbrain. Компания предлагает услуги технологической и цифровой трансформации для бизнеса и называет себя экспертом по внедрению технологических решений в индустриях фармацевтики, финансов, страхования, недвижимости и т.д.



В Украине насчитывает более 1 200 специалистов в 9 офисах, в частности во Львове, Киеве, Харькове, Виннице, Черкассах, Хмельницком, Луцке, Ивано-Франковске и Полтаве.

В дальнейшем мы будем продолжать развивать компанию как платформу "покупай и строй", открывая новые рынки и обнаруживая новые возможности для роста,

– комментирует дальнейшие планы Avenga новоназначенный СЕО Юрий Адамчук.

По словам Адамчука, такие шаги позволят компании реализовать долгосрочную стратегию превращения в лидера цифровой трансформации, которая предлагает высококачественные решения для клиентов и лучшие условия труда для сотрудников.

К слову, Ян Веберинг, уже в должности главы Консультативного комитета компании, будет в дальнейшем консультировать Юрия Адамчука и его команду.

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