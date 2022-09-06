Він замінить на посаді головного виконавчого директора Яна Веберінга. Про це стало відомо 5 вересня.

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Послідовна передача управління

Ян Веберінг, який також є засновником Avenga, залишиться акціонером компанії та очолить Консультативний комітет. За його словами, рішення про призначення на посаду СЕО Юрія Адамчука було прийняте, оскільки настав сприятливий момент, щоб забезпечити послідовну передачу управління.

Коли три роки тому я продав Avenga свою компанію, у нас був план зі створення повністю інтегрованого глобального гравця із всесвітньо відомим брендом та ціннісно-орієнтованим ДНК. Тепер, коли цього вдалось досягнути, настав сприятливий момент, щоб забезпечити передачу управління,

– прокоментував Веберінг.

Новий СЕО Адамчук працював в Avenga та її попереднику Core Value впродовж семи років. У 2019 році він обійняв посаду CDO в Avenga Group, а згодом – став COO. До цього він обіймав керівні посади у компаніях KM Core, PricewaterwhouseCoopers та KPMG.

Чим займається Avenga Міжнародна IT-компанія, заснована 2019 року шляхом об'єднання українсько-американської CoreValue з IT Kontrakt, Sevenal та Solidbrain. Компанія пропонує послуги технологічної та цифрової трансформації для бізнесу й називає себе експертом у впровадженні технологічних рішень в індустріях фармацевтики, фінансів, страхування, нерухомості тощо.



В Україні налічує понад 1 200 фахівців у 9 офісах, зокрема у Львові, Києві, Харкові, Вінниці, Черкасах, Хмельницькому, Луцьку, Івано-Франківську та Полтаві.

Надалі ми продовжуватимемо розвивати компанію, як платформу "купуй і будуй", відкриваючи нові ринки та виявляючи нові можливості для зростання,

– коментує подальші плани Avenga новопризначений СЕО Юрій Адамчук.

Такі кроки, за словами Адамчука, дозволять компанії реалізувати довготермінову стратегію перетворення на лідера цифрової трансформації, що пропонує високоякісні рішення для клієнтів та найкращі умови праці для співробітників.

До слова, Ян Веберінг, вже на посаді очільника Консультативного комітету компанії, надалі консультуватиме Юрія Адамчука та його команду.

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