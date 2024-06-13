Украинский ритейл превзошел довоенные показатели
Украинским ритейлерам в 2023 году удалось увеличить выручку на 30%, или на 380 миллионов гривен. Общий показатель составил 1,54 миллиона гривен.
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То есть несмотря на сложные условия ритейлерам удалось не просто сохранить динамику, но и превзойти довоенные показатели. К примеру, в 2021 году показатель был на уровне 1,44 триллиона, а в первый год полномасштабного вторжения упал до 1,16 триллиона гривен.
Обороты ритейла по сегментам / Инфоографика RAU
Наибольшая выручка у магазинов продуктов и товаров массового потребления – 491 миллиард гривен. Более чем вдвое меньше у сетей АЗС –203 миллиардов гривен. Также в топе оказались магазины хозяйственных и строительных товаров, магазины техники, непродуктовые операторы и аптеки.
Лидеры за выручкой
В тройку лидеров вошли "АТБ", "Сильпо" и "Эпицентр".
Собственно, половина крупнейших по обороту компаний ритейла (10 компаний) – это FMCG операторы, среди которых есть как крупные международные игроки вроде Metro или "Auchan Украина", так и локальные игроки как "Файно-маркет",
– говорится в исследовании.
Лидеры украинского ритейла / Инфографика RAU
Зато потеряли позиции игроки детского рынка. Два крупных интернет-магазина Panama.ua и Pampik.ua прекратили работу. Причины – падение рождаемости в Украине.