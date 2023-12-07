Инвестиции в украинский стартап

Украинский стартап Respeecher сообщил, что сумел привлечь ночью средства инвесторов. Сумма инвестиций составила 1 миллион долларов.

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В частности, деньги в компанию вложили Гэри Вайнерчук и несколько фондов: ffVC Poland, SID Venture Partners, Bad Ideas, ICU. Привлеченные средства планируют потратить на масштабирование и развитие нравственного направления стартапа.

Интересно! Respeecher создает голоса для Голливуда и ААА игр, используя искусственный интеллект. В настоящее время команда базируется в Киеве и насчитывает 50 специалистов.

Свою популярность стартап получил благодаря воспроизведению голосов Дарта Вейдера и Люка Скайвокера для сериалов "Звездных Войн". Также в этом году компания работала над голосом Виктора Вектора для "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty". За воспроизведение голоса президента США Ричарда Никсона в документальном фильме Event of Moon Disaster в 2021 году Respeecher выиграл Emmy Awards.

Мы расширяем команду и планируем усилить сразу несколько компонентов компании: технологическую уникальность, наш маркетплейс голосов, коммуникационные продукты, в том числе помощь пациентам с недостатками голоса,

– сообщил Александр Сердюк, СЕО и соучредитель Respeecher.

Ранее Respeecher удалось привлечь 3 миллиона долларов. Компания уже известна в мире создания контента и сотрудничала с Paramount+, Showtime, Disney+ и HBO.