Інвестиції в український стартап

Український стартап Respeecher повідомив про те, що зумів залучити зночі кошти інвесторів. Сума інвестицій склала 1 мільйон доларів.

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Зокрема, гроші у компанію вклали Гері Вайнерчук та кілька фондів: ffVC Poland, SID Venture Partners, Bad Ideas, ICU. Залучені кошти планують витратити на масштабування та розвиток етичного напрямку стартапу.

Цікаво! Respeecher створює голоси для Голлівуду та ААА ігор, використовуючи штучний інтелект. Зараз команда базується у Києві та налічує 50 фахівців.

Свою популярність стартап здобув завдяки тому, що відтворив голоси Дарта Вейдера і Люка Скайвокера для серіалів "Зоряних Воєн". Також цього року компанія працювала над голосом Віктора Вектора для "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty". За відтворення голосу президента США Річарда Ніксона у документальному фільмі Event of Moon Disaster у 2021 році Respeecher виграв Emmy Awards.

Ми розширюємо команду і плануємо посилити одразу декілька компонентів компанії: технологічну унікальність, наш маркетплейс голосів, комунікаційні продукти, в тому числі допомога пацієнтам, що мають вади голосу,

– повідомив Олександр Сердюк, СЕО та співзасновник Respeecher.

Раніше Respeecher вдалося залучити 3 мільйони доларів. Компанія вже відома у світі створення контенту та співпрацювала з Paramount+, Showtime, Disney+ та HBO.