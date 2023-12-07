Інвестиції в український стартап
Український стартап Respeecher повідомив про те, що зумів залучити зночі кошти інвесторів. Сума інвестицій склала 1 мільйон доларів.
Цікаво Психологія ціноутворення: які стратегії максимізації прибутку варто взяти до уваги
Зокрема, гроші у компанію вклали Гері Вайнерчук та кілька фондів: ffVC Poland, SID Venture Partners, Bad Ideas, ICU. Залучені кошти планують витратити на масштабування та розвиток етичного напрямку стартапу.
Свою популярність стартап здобув завдяки тому, що відтворив голоси Дарта Вейдера і Люка Скайвокера для серіалів "Зоряних Воєн". Також цього року компанія працювала над голосом Віктора Вектора для "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty". За відтворення голосу президента США Річарда Ніксона у документальному фільмі Event of Moon Disaster у 2021 році Respeecher виграв Emmy Awards.
Ми розширюємо команду і плануємо посилити одразу декілька компонентів компанії: технологічну унікальність, наш маркетплейс голосів, комунікаційні продукти, в тому числі допомога пацієнтам, що мають вади голосу,
– повідомив Олександр Сердюк, СЕО та співзасновник Respeecher.
Раніше Respeecher вдалося залучити 3 мільйони доларів. Компанія вже відома у світі створення контенту та співпрацювала з Paramount+, Showtime, Disney+ та HBO.