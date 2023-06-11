Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать модернизацию "Укрзализныци". Речь идет о кредитах на сотни миллионов евро.

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Сколько денег УЗ берет в кредит и на что потратит

Как сообщили в ЕБРР, заем в 200 миллионов евро будет разбит на 2 части. 100 миллионов предназначены для финансирования капитальных расходов, еще 100 будут направлены на поддержку рабочего капитала. Подразумевается уменьшение последствий войны, расширение пропускной способности на границе и улучшение сообщения с ЕС.

Это позволит УЗ продолжать оказывать жизненно важные услуги людям и предприятиям, а также восстановить ключевые железнодорожные коридоры на границе с ЕС и приобрести подвижной состав,

– заявили в банке.

100 миллионов гарантий для кредита ЕБРР предоставит США и Нидерланды – по 60 и 40 миллионов соответственно. Гарантами предварительного кредита стали Франция и ЕС.

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Также сообщается, что еще 10 миллионов евро должен предоставить инвестиционный грант. Эти деньги потратят на коммуникационное оборудование, энергоэффективное освещение и бесступенчатый доступ к нескольким крупным железнодорожным станциям.