Європейський банк реконструкції та розвитку готовий підтримати модернізацію Укрзалізниці. Йдеться про кредити на сотні мільйонів євро.
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Скільки грошей УЗ бере в кредит та на що витратить
Як повідомили у ЄБРР, позика у 200 мільйонів євро буде розбита на 2 частини. 100 мільйонів призначені для фінансування капітальних видатків, ще 100 спрямують на підтримку робочого капіталу. Мається на увазі зменшення наслідків війни, розширення пропускної здатності на кордоні та покращення сполучення з ЄС.
Це дозволить УЗ продовжувати надавати життєво важливі послуги людям і підприємствам, а також відновити ключові залізничні коридори на кордоні з ЄС і придбати рухомий склад,
– заявили у банку.
100 мільйонів гарантій для кредиту ЄБРР нададуть США та Нідерланди – по 60 та 40 мільйонів відповідно. Гарантами попереднього кредиту стали Франція та ЄС.
Також повідомляється, що ще 10 мільйонів євро має дати інвестиційний грант. Ці гроші витратять на комунікаційне обладнання, енергоефективне освітлення та безступінчастий доступ до кількох великих залізничних станцій.