Європейський банк реконструкції та розвитку готовий підтримати модернізацію Укрзалізниці. Йдеться про кредити на сотні мільйонів євро.

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Скільки грошей УЗ бере в кредит та на що витратить

Як повідомили у ЄБРР, позика у 200 мільйонів євро буде розбита на 2 частини. 100 мільйонів призначені для фінансування капітальних видатків, ще 100 спрямують на підтримку робочого капіталу. Мається на увазі зменшення наслідків війни, розширення пропускної здатності на кордоні та покращення сполучення з ЄС.

Це дозволить УЗ продовжувати надавати життєво важливі послуги людям і підприємствам, а також відновити ключові залізничні коридори на кордоні з ЄС і придбати рухомий склад,

– заявили у банку.

100 мільйонів гарантій для кредиту ЄБРР нададуть США та Нідерланди – по 60 та 40 мільйонів відповідно. Гарантами попереднього кредиту стали Франція та ЄС.

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Також повідомляється, що ще 10 мільйонів євро має дати інвестиційний грант. Ці гроші витратять на комунікаційне обладнання, енергоефективне освітлення та безступінчастий доступ до кількох великих залізничних станцій.