Планами почтового оператора поделился директор по развитию международных рынков "Новой почты" Андрей Григоров в интервью украинскому изданию dev. В каких странах вскоре могут появиться отделения компании – читайте дальше.

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В каких странах вскоре появятся отделения "Новой почты"

По словам Григорова, ключевым критерием выбора компанией новых стран является количество украинцев, которые там сейчас находятся.

Если говорить о списке стран, то предварительно это страны Балтии, Чехия и Германия. Мы считаем, что наши локальные или партнерские отделения могут появиться там в начале следующего года,

– поделился представитель "Новой почты".

Топ-менеджер компании добавил, что первой услугой в отделениях "Новой почты" в новых странах будет отправка посылок в и из Украины. При этом, ориентироваться будут прежде всего на ускорение доставки, если сравнивать с тем временем, которое рынок предлагает сейчас.

В то же время, в Германии компании понадобится такой же крупный локальный партнер, как и InPost в Польше. Поэтому "Новая почта" ведет переговоры с разными почтовыми операторами, которые присутствуют на рынке страны.

Напомним, что первое отделение "Новой почты" в Польше открылось 7 октября в Варшаве. По состоянию на конец ноября, на польском рынке уже функционирует 10 представительств украинского почтового оператора.

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