Планами поштового оператора поділився директор із розвитку міжнародних ринків "Нової пошти" Андрій Григоров в інтерв'ю українському виданню dev. В яких країнах невдовзі можуть з'явитися відділення компанії – читайте далі.

Зверніть увагу Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

У яких країнах невдовзі з'являться відділення "Нової пошти"

За словами Григорова, ключовим критерієм вибору компанією нових країн є кількість українців, які там наразі перебувають.

Якщо говорити про список країн, то попередньо це країни Балтії, Чехія та Німеччина. Ми вважаємо, що наші локальні чи партнерські відділення можуть з'явитися там на початку наступного року,

– поділився представник "Нової пошти".

Топменеджер компанії додав, що першою послугою у відділеннях "Нової пошти" у нових країнах буде відправка посилок до та з України. При цьому, орієнтуватись будуть передусім на прискорення доставки, якщо порівнювати із тим часом, який ринок пропонує нині.

Водночас, у Німеччині компанії знадобиться такий же великий локальний партнер, як і InPost у Польщі. Тому наразі "Нова пошта" веде перемовини із різними поштовими операторами, які присутні на ринку країни.

Нагадаємо, що перше відділення "Нової пошти" у Польщі відкрилось 7 жовтня у Варшаві. Станом на кінець листопада, на польському ринку функціонує вже 10 представництв українського поштового оператора.

Порада! Не знаєте, де знайти нових клієнтів? Доручіть пошук технологіям. Big Data-інструменти від Київстар Бізнес підберуть саме тих, хто найбільше відповідає вашому запиту.