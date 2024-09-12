Какая ситуация с кадрами в Украине

Как заявляет Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию металлургической компании "Метинвест", ситуация с кадрами критическая – на предприятии открыто около 4 тысяч вакансий.

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Обратите внимание! По данным НБУ, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла более четверти рабочей силы. Согласно опросу Министерства экономики среди более 3 тысяч компаний, почти 60% предприятий имеют проблемы с поиском квалифицированных работников.

Девять украинских компаний сообщили о нехватке персонала. Сейчас они меняют методы подбора персонала и ведения бизнеса. Кроме того, им пришлось повысить заработную плату – со средней 14,5 тысячи гривен в прошлом году до 20 тысяч гривен в этом году.

Какую работу может заменить женщина

Больше всего от нехватки кадров сейчас страдают такие сектора, как строительный, транспорт, горнодобывающая промышленность и т.д., ведь в этих отраслях ранее преобладали мужчины.

Известно, что в секторах энергетики и производства оружия 100% работников имеют право на отсрочку от призыва.

А в некоторых секторах бронирование могут проводить только на 50%.

В то же время в сельскохозяйственной отрасли начали готовить женщин к работе водителями. Кроме того, женщины стали чаще работать водителями трамваев, шахтерами, охранниками и складскими рабочими.

Мы предлагаем обучение и работу женщинам с минимальным опытом работы,

– отмечает Любовь Украинец, директор по персоналу компании "Сильпо".

Могут ли молодые люди решить проблему

Сейчас "Сильпо" нанимает подростков на начальные должности в супермаркетах, а для студентов запустило специализированную программу стажировок.

В Vodafone также надеются на молодежную программу, которую уже переделали, предоставив примерно 50 подросткам в 12 городах Украины первый опыт работы.

Мы хотим предложить этой молодой аудитории первый полноценный опыт официальной работы. Еще одна цель – сформировать кадровый резерв,

– говорят в Vodafone Retail.

К слову, правительство Украины и зарубежные партнеры также запустили несколько программ. Они будут помогать украинцам переквалифицироваться.