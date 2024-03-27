Украинский мед в Венгрии будет

Венгерские производители меда активно протестуют против импорта украинской продукции. По их мнению, товар из Украины обваливает цену и угрожает их бизнесу.

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Впрочем, у венгерских властей несколько иная позиция по этому вопросу. Правительство Орбана уже ввело запрет на импорт 24 сельскохозяйственных товаров. Впрочем, уже 19 февраля запрет импорта меда был отменен. Это спровоцировало протест более 20 тысяч венгерских пчеловодов.

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Как заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, односторонние запреты не дали положительного влияния на местный рынок, как этого ожидали при введении ограничений. Оптовые цены на мед не выросли, а компании, которые экспортируют мед в ЕС, вообще пострадали.

Даже больше, без украинского меда венгерские экспортеры не смогут выполнить контрактных обязательств. В правительстве Орбана также отметили, что снова запрещать импорт украинского меда не будут.

На территорию ЕС мед поступает в основном от Китая и Украины. В частности, наши производители покрывали до 25% потребностей европейского рынка.