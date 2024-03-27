Український мед в Угорщині буде

Угорські виробники меду активно протестують проти імпорту української продукції. На їхню думку, товар з України обвалює ціну та загрожує їхньому бізнесу.

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Втім, в угорської влади дещо інша позиція з цього питання. Уряд Орбана вже запровадив заборону на імпорт 24 сільськогосподарських товарів. Втім, вже 19 лютого заборона імпорту меду було скасовано. Це спровокувало протест понад 20 тисяч угорських бджолярів.

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Як заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, односторонні заборони не дали позитивного впливу на місцевий ринок, як цього очікували при запровадженні обмежень. Оптові ціни на мед не зросли, а компанії, які експортують мед до ЄС, взагалі постраждали.

Ба навіть більше, без українського меду угорські експортери не зможуть виконати контрактних зобов'язань. В уряді Орбана також наголосили, що знову забороняти імпорт українського меду не будуть.

На територію ЄС мед надходить здебільшого від Китаю та України. Зокрема, наші виробники покривали до 25% потреб європейського ринку.