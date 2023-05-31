Донаты на нужды наших защитников и защитниц стали обязательным ритуалом для всех украинцев. Когда в приложении "Дия" появилась возможность приобрести военные облигации, благодаря которым можно не только помочь армии, но и получить прибыль, неудивительно, что ценные бумаги завоевали большую популярность.

Читайте также Как изменился рынок автомобилей за последний год

Популярность военных облигаций

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, количество проданных военных облигаций уже достигло миллиона. Он призвал не останавливаться на достигнутом, ведь армии нужна помощь, а ценные бумаги еще есть.

Не останавливаемся на достигнутом! Вооруженные силы требуют еще больше вкладов, чтобы как можно быстрее изгнать оккупантов из захваченных городов. Помогайте приближать их увольнение. Каждая военная облигация называется временно оккупированным украинским городом,

– сообщил министр.

Какие военные облигации сейчас доступны в "Дие":

Ялта;

Севастополь;

Донецк;

Мариуполь.

В Минцифре напомнили, что приобретение военных облигаций – это не только приближение победы, но и возврат средств и гарантированная прибыль.

За погашенные облигации украинцы уже получили 6,6 миллиона гривен. Остальные сотни тысяч держателей ценных бумаг тоже получат свои средства с процентом после того, как срок их вклада истечет.