Донати на потреби наших захисників та захисниць стали обов'язковим ритуалом для всіх українців. Коли ж у застосунку "Дія" з'явилася можливість придбати військові облігації, завдяки яким можна не лише допомогти армії, а й отримати прибуток, не дивно, що цінні папери завоювали велику популярність.

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Популярність військових облігацій

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, кількість проданих військових облігацій вже сягнула мільйона. Він закликав не зупинятися на досягнутому, адже армії потрібна допомога, а цінні папери ще є у наявності.

Не зупиняймося на досягнутому! Збройні сили потребують ще більше внесків, щоб якнайшвидше вигнати окупантів із захоплених міст. Допомагайте наближувати їх звільнення. Кожна військова облігація має назву тимчасово окупованого українського міста,

– повідомив міністр.

Які військові облігації зараз доступні у "Дії":

Ялта;

Севастополь;

Донецьк;

Маріуполь.

У Мінцифри нагадали, що придбання військових облігацій – це не лише наближення перемоги, а й повернення коштів та гарантований прибуток.

За погашені облігації українці вже отримали 6,6 мільйона гривень. Інші сотні тисяч власників цінних паперів теж отримають свої кошти з відсотком після того, як термін їхнього вкладу закінчиться.