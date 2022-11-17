Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research, проведенного в период с 1 по 9 ноября. Бизнес 24 передает подробности.

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Результаты исследования

Gradus Research провел опрос среди 203 представителей и владельцев малого, среднего и крупного бизнеса Украины. Их спросили, когда, по их мнению, завершится активная фаза войны, и как она повлияет на будущее развитие и рост нашего государства.

Так, по сравнению с исследованием, которое проводилось летом этого года, количество тех предпринимателей, которые ожидают активных боевых действий до конца 2023 года, выросло на 28% – до половины всех респондентов.

При этом 15% все еще надеется на прекращение активных боевых действий в период зимы 2022 – 2023 годов, а 14% убеждены, что они будут продолжаться и после завершения 2023 года.

В то же время, только 21% респондентов считает, что боевые действия станут фактором кризиса и упадка сил Украины. В противовес им, 61% уверен, что война станет фактором быстрого роста и развития нашего государства в будущем.

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