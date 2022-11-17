Про це свідчать результати дослідження Gradus Research, проведеного у період з 1 по 9 листопада. Бізнес 24 передає деталі.

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Результати дослідження

Gradus Research провів опитування серед 203 представників і власників малого, середнього та великого бізнесу України. У них запитали, коли, на їхню думку, завершиться активна фаза війни, і як вона вплине на майбутній розвиток та зростання нашої держави.

Так, у порівнянні з дослідженням, яке проводилось влітку цього року, кількість тих підприємців, які очікують активних бойових дій до кінця 2023 року, зросло на 28%, – до половини усіх респондентів.

При цьому, 15% все ще сподівається на припинення активних бойових дій у період зими 2022 – 2023 років, а 14% переконані, що вони триватимуть й після завершення 2023 року.

Водночас, лише 21% респондентів вважає, що бойові дії стануть фактором кризи і знесилення України. На противагу їм, 61% впевнений, що війна стане чинником швидкого зростання та розвитку нашої держави у майбутньому.

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