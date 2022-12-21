За время волонтерской работы CBG бизнес-клуб помог 59 подразделениям: они предоставили более 300 бронежилетов, почти 100 ноутбуков, 79 тепловизоров, 8 квадрокоптеров, более 500 раций и закрыли еще много запросов военных, после чего в дальнейшем продолжают сотрудничать с ними.

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Как CBG начал волонтерить

Роман Герасим, президент CBG, рассказывает, что сначала собралось 10 человек, а за несколько дней количество желающих выросло чуть ли не вдвое. Также чтобы волонтерство было официальным и прозрачным, предприниматели добавили КВЭДы, которые официально разрешили организации осуществлять подобную деятельность.

Для эффективной работы они распределились на отделы: закупок гуманитарки (медицины, продуктов и тому подобное), амуниции, которая закрывала потребности исключительно военных.

В них уже выделили четкую структуру: кто занимается операционной, кто коммуникационной, кто исполнительной деятельностью; ключевые роли отвели участникам клуба.

Роман Герасим Президент CBG, владелец компании BASTION GROUP Большинство людей занимались теми задачами, которые были привычны для них в рабочей жизни. Сергей Худа, например, имеет фабрику по пошиву сумок, поэтому он взял на себя отшивку разгрузок, те, кто был связан с информационной деятельностью, – работали с инфопространством, в частности, запускали таргет на российскую аудиторию. Дмитрий Лукенчук помог разработать удобные странички, где можно было предложить помощь или обратиться за ней. Юрий Пасечник помогал отправлять продукты в Киев.

Василий Яворский отмечает, что волонтерская деятельность почти полностью похожа на ведение бизнеса, но без коммерческого интереса: получение заказов, поиск средств, нужной продукции, логистика на местах. Сначала он занимался поиском средств для покупки необходимого оборудования: касок, броников, формы и прочего.

Василий Яворский Совладелец компании BACARA COFFEE В то время в Черновцах было много людей, которые располагали средствами, которые могли нам помочь. Большой вклад внес Василий Капацина, сам родом из Николаева. Он помог нам закупить большое количество оборудования именно по этому направлению.

Помощь роженицам

Предприниматель Сергей Левенец отметил, что присоединился к CBG именно с началом полномасштабной войны, чтобы помочь украинцам и волонтерить.

Сергей Левенец Владелец компании ООО "КМ ТРЕЙД" Когда услышал, что они организовали собственный волонтерский штаб, предложил свою помощь по организации и доставке гуманитарных грузов по большим фурам, ведь имел связи и возможности собственного бизнеса (я занимаюсь внедрением систем GPS мониторинга транспорта). Каждая приезжавшая на наш склад фура была загружена всем подряд: лекарствами, матрацами, одеждой, едой и прочим.

Проект целевой помощи BABYBOX

Левенец поделился, что они получили и распределили более пятисот тонн помощи. Также с немецкими партнерами запустили проект более профессиональной целевой помощи -- BABYBOX, а спонсор телеканал RTL дал на прямое финансирование проекта 600 тысяч евро.

На эти средства уже сформировали и выдали в Черновцах 400 пакетов, в процессе формирования еще 600 штук. Каждый из них стоит около 25 тысяч гривен и содержит все необходимое для мамы и ребенка на первые три месяца. " Всего в рамках проекта мы выдадим 1 000 пакетов в двух черновицких роддомах ", – отмечает бизнесмен.

Машины для военных

Предприниматель Валерий Максименко рассказывает, что первый автомобиль, который купил бизнес-клуб CBG, был Мерседес МЛ350 для ССО. Затем на них вышел его знакомый адвокат и подарил Сузуки Витара. Бизнесмены его подремонтировали и передали в областной военкомат.

Каждое авто в рамках работы бизнесмена снаряжалось минимальным набором:

насос,

баллонный ключ,

набор ключей,

набор головок,

трос,

2 – 3 аптечки.

Также в багажник они догружали разные мелочи, имевшиеся на складе в свободном доступе. Ни одно авто принципиально не должно было пойти пустым или не обслуженным. Максименко подчеркивает, что все машины при передаче сопровождались документами и подписанием доверенных лиц. На максимальных оборотах им удавалось получать по 3 автомобиля за раз. В общей сложности через CBG прошло не менее 30 автомобилей.

Валерий Максименко Совладелец украинского молодежного бренда одежды PAPAYA Мы гордимся тем, что наш автомобиль спас наших бойцов, когда их группа натолкнулась на мину. Машину порубило осколками, но все живы. И также мы гордимся доверием к клубу: незнакомые люди донатили, приносили наличные деньги и говорили: "Помогите, мы знаем, что вы направите их туда, где нужно".

Автопарк для волонтерства

Владелец автопарка такси Алексей Тригубенко рассказывает, что его компания помогала эвакуировать людей из других городов, увозила их на вокзалы. Через несколько дней после начала полномасштабной войны он решил присоединиться к волонтерству в CBG.

Алексей Тригубенко Владелец компании ANYCAR Чтобы не делать все подряд как-нибудь, решили сфокусироваться на чем-то одном, – так я начал работать с закупками тепловизоров. Мы открыли сбор на них, и помогали с этим Андрей Рыбак и Женя Ковтуненко вместе со своим братом.

Кстати, его автопарк продолжил предоставлять машины терробороне в Киеве и Днепре, и делает это по сей день. Также предприниматели открыли общественную организацию "Тактика победы" и планируют открыть официальный фонд, через который будут и дальше помогать ВСУ со снаряжением и другими запросами.

Питание для ВПЛ и терробороны

Ресторатор и предприниматель Александр Довганич рассказывает, что сначала они организовали питание для ВПЛ, а уже через два дня начали готовить и для терробороны.

Александр Довганыч Совладелец ресторанов LA PASTA и PANG Это была совершенно новая практика для команды, ведь нужно было организовать еду сразу на 350 человек. Когда мы поняли, что это все надолго – начали искать большие кухонные принадлежности, как кастрюли, потому что не в чем готовить в быстрых темпах на большое количество человек.

Добавляет, что в эти же дни начала ехать гуманитарная помощь сначала от местных жителей, а затем из Германии: все собирали на спортивном комплексе "Олимпия". На 3 – 4 день ему позвонили и попросили помощи с эвакуацией людей из Харькова и области. "Мы везли туда лекарства и другую помощь, а обратно забирали как можно больше людей. Впоследствии мы скооперировались с CBG и совершили большой гуманитарный штаб", – делится предприниматель.

Сейчас они еженедельно организуют питание военным медикам, которые приезжают со всей Украины учиться в медицинской академии. Также помогают медикам на нуле денежными средствами, за счет которых они оборудуют машины, на которых вывозят раненых. "Постоянно помогаем с питанием детей, которые приезжают в область. Каждый из нас сегодня волонтер, если мы все вместе не объединимся, то ничего не сможем сделать", -- считает Довганич.