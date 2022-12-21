За час волонтерської роботи CBG бізнес-клуб допоміг 59 підрозділам: вони надали понад 300 бронежилетів, майже 100 ноутбуків, 79 тепловізорів, 8 квадрокоптерів, більше ніж 500 рацій і закрили ще багато запитів військових, після чого надалі продовжують співпрацювати з ними.

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Як CBG почав волонтерити

Роман Герасим, президент CBG, розповідає, що спершу зібралося 10 людей, а за декілька днів кількість охочих зросла чи не вдвоє. Також, щоб волонтерство було офіційним та прозорим, підприємці додали КВЕДи, які офіційно дозволили організації провадити подібну діяльність.

Для ефективної роботи вони розподілилися на відділи: закупівель гуманітарки (медицини, продуктів тощо), амуніції, який закривав потреби виключно військових.

У них вже виділили чітку структуру: хто займається операційною, хто комунікаційною, а хто виконавчою діяльністю; ключові ролі відвели учасникам клубу.

Роман Герасим Президент CBG, власник компанії BASTION GROUP Більшість людей займалися тими задачами, які були звичні для них у робочому житті. Сергій Худа, наприклад, має фабрику з пошиву сумок, тому він узяв на себе відшивання розгрузок, ті, хто був пов’язаний з інформаційною діяльністю, – працювали з інфопростором, зокрема запускали таргет на російську аудиторію. Дмитро Лукенчук допоміг розробити зручні сторінки, де можна було запропонувати допомогу або звернутися за нею. Юрій Пасічник допомагав відправляти продукти на Київ.

Василій Яворський зауважує, що волонтерська діяльність майже стовідсотково схожа на ведення бізнесу, але без комерційного інтересу: отримання замовлень, пошук коштів, потрібної продукції, логістика на місцях. Спершу він займався пошуком коштів на купівлю необхідного обладнання: касок, броніків, форми та іншого.

Василій Яворський Співвласник компанії BACARA COFFEE На той час у Чернівцях було багато людей, які мали в розпорядженні кошти, що могли нам допомогти. Великий внесок зробив Василь Капацина, який сам родом із Миколаєва. Він допоміг нам закупити велику кількість обладнання саме на той напрямок.

Допомога породіллям

Підприємець Сергій Левенець зазначив, що доєднався до CBG саме з початком повномасштабної війни, аби мати змогу допомогти українцям та волонтерити.

Сергій Левенець Власник компанії ТОВ "КМ ТРЕЙД" Коли почув, що вони організували власний волонтерський штаб, запропонував свою допомогу з організації та доставки гуманітарних вантажів великими фурами, адже мав зв'язки і можливості власного бізнесу (я займаюсь впровадженням систем GPS моніторингу транспорту). Кожна фура, що приїжджала на наш склад, була завантажена всім підряд: ліками, матрацами, одягом, їжею та іншим.

Проєкт цільової допомоги BABYBOX

Левенець поділився, що вони отримали й розподілили понад п'ятсот тонн допомоги. Також з німецькими партнерами запустили проєкт більш професійної цільової допомоги — BABYBOX, а спонсор телеканал RTL дав на пряме фінансування проєкту 600 тисяч євро.

На ці кошти вже сформували й видали у Чернівцях 400 пакунків, у процесі формування ще 600 штук. Кожен з них коштує приблизно 25 тисяч гривень і містить усе необхідне для мами і дитини на перші три місяці. "Загалом в межах проєкту ми видамо 1 000 пакунків у двох чернівецьких пологових будинках", – зазначає бізнесмен.

Машини для військових

Підприємець Валерій Максименко розповідає, що перший автомобіль, який придбав бізнес-клуб CBG, був Мерседес МЛ350 для ССО. Потім на них вийшов його знайомий адвокат та подарував свій Сузукі Вітара. Бізнесмени його підремонтували й передали в обласний військкомат.

Кожне авто у межах роботи бізнесмена споряджалося мінімальним набором:

насос,

балонний ключ,

набір ключів,

набір головок,

трос,

2 – 3 аптечки.

Також у багажник вони довантажували різні дрібниці, які мали на складі у вільному доступі. Жодне авто принципово не мало піти порожнім чи не обслуженим. Максименко підкреслює, що усі машини при передачі супроводжувалися документами та підписанням довірених осіб. На максимальних обертах їм вдавалось отримувати по 3 авто за раз. Загалом через CBG пройшло не менше ніж 30 автівок.

Валерій Максименко Співвласник українського молодіжного бренду одягу PAPAYA Ми пишаємось тим, що наше авто врятувало наших бійців, коли їхня група натрапила на міну. Машину посікло осколками, але всі живі. І також ми пишаємося довірою до клубу: незнайомі люди донатили, приносили готівку й говорили: "Допоможіть, ми знаємо, що ви направите їх туди, де потрібно".

Автопарк для волонтерства

Власник автопарку таксі Олексій Тригубенко розповідає, що його компанія допомагала евакуювати людей з інших міст, відвозила їх на вокзали тощо. Через декілька днів після початку повномасштабної війни він вирішив долучитись до волонтерства у CBG.

Олексій Тригубенко Власник компанії ANYCAR Щоб не робити все підряд абияк, вирішили сфокусуватися на чомусь одному, – так я почав працювати з закупівлями тепловізорів. Ми відкрили збір на них, і допомагали з цим також Андрій Рибак і Женя Ковтуненко разом зі своїм братом.

До слова, його автопарк продовжив надавати машини теробороні у Києві та Дніпрі, й робить це по сьогодні. Також підприємці відкрили громадську організацію "Тактика перемоги" і планують відкрити офіційний фонд, через який і далі допомагатимуть ЗСУ зі спорядженням та іншими запитами.

Харчування для ВПО та тероборони

Ресторатор та підприємець Олександр Довганич розповідає, що спочатку вони організували харчування для ВПО, а вже через два дні почали готувати й для тероборони.

Олександр Довганич Співвласник ресторанів LA PASTA та PANG Це була зовсім нова практика для команди, адже треба було організувати їжу відразу на 350 людей. Коли ми зрозуміли, що це все надовго – почали шукати велике кухонне приладдя, як-от каструлі, тому що не мали в чому готувати в швидких темпах на велику кількість осіб.

Додає, що у ці ж дні почала їхати гуманітарна допомога спочатку від місцевих жителів, а згодом з Німеччини: усе збирали на спортивному комплексі "Олімпія". На 3 – 4 день йому подзвонили й попросили допомоги з евакуацією людей з Харкова й області. "Ми везли туди ліки й іншу допомогу, а назад забирали якомога більше людей. Згодом ми скооперувалися з CBG й зробили великий гуманітарний штаб", – ділиться підприємець.

Зараз вони щотижня організовують харчування військовим медикам, які приїжджають з усієї України навчатися в медичній академії. Також допомагають медикам на нулі коштами, за рахунок яких вони обладнують машини, на яких вивозять поранених. "Постійно допомагаємо з харчуванням дітей, які приїжджають до області. Кожен із нас сьогодні є волонтером, якщо ми всі гуртом не об'єднаємося, то нічого не зможемо зробити", – вважає Довганич.