Когда в Украине могут возобновить полеты

Для открытия воздушного пространства и возобновления полетов в Украине необходимо сначала выполнить несколько условий. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, пишет Новини.LIVE.

Если команда будет готова и обеспечит условия безопасности, и разработает план, как обеспечить безопасность именно этих аэропортов, то я думаю, что в течение 3–5 месяцев мы сможем это сделать, запустить гражданскую авиацию, и люди смогут пользоваться услугами наших отечественных авиакомпаний, путешествуя за границу,

– говорит народный депутат.

В то же время Крейденко отказался комментировать техническое состояние украинских аэропортов, отметив, что такая информация может быть использована врагом.

Украина уже готовится к возобновлению авиасообщения

Несмотря на то, что сейчас украинское небо остается закрытым для гражданской авиации, правительство уже приступило к подготовке к будущему возобновлению полетов, сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, Кабмин утвердил Стратегию развития гражданской авиации Украины до 2030 года, а также создал Межведомственный координационный центр, который будет заниматься подготовкой к запуску авиасообщения.

По словам министра, сейчас речь не идет о скором открытии воздушного пространства, ведь из-за постоянных российских атак это пока невозможно.

Все мы понимаем реальность, в которой сегодня живет страна. Россия продолжает массированные атаки, а ситуация с безопасностью не позволяет возобновить полеты гражданской авиации. Именно поэтому сейчас речь не идет об открытии воздушного пространства. Речь идет об ответственном планировании будущего. Стратегия является частью этого планирования,

– пояснил Кулеба.

Например, стратегия должна стать основой для восстановления авиационной отрасли после войны и адаптации украинской транспортной системы к требованиям ЕС. Среди основных направлений:

модернизация аэропортов и аэронавигационной инфраструктуры;

интеграция Украины в единое европейское авиационное пространство;

развитие мультимодального транспортного сообщения;

внедрение современных стандартов авиационной безопасности в соответствии с требованиями ЕС и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Как функционируют авиаперевозки в других странах в условиях войны?

Авиакомпании на территории ОАЭ продолжают выполнять авиарейсы, несмотря на массированные атаки дронов и ракет. На данный момент известно, что такие авиакомпании ОАЭ, как Emirates, Etihad, Flydubai и Air Arabia, осуществляют большинство рейсов.

Власти стран прибегают к мерам по минимизации рисков, таким как создание специальных воздушных коридоров или сопровождение гражданских воздушных судов военной авиацией.

К слову, в Израиле еще в 60–70-х годах прошлого века на государственном уровне был разработан специальный механизм, позволивший обеспечить так называемое перестрахование. Это означает, что часть рисков страна взяла на себя, а это позволило запустить те или иные авиаперевозки даже с учетом существовавших рисков.