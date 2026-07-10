Коли можуть відновити польоти в Україні

Для відкриття неба й відновлення польотів в Україні необхідно спочатку виконати декілька умов. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, пише Новини.LIVE.

Якщо команда буде і підготують безпекові умови, і вироблять шлях, як забезпечити безпеку саме цих аеропортів, то я думаю, що протягом 3 – 5 місяців ми можемо це зробити, запустити цивільну авіацію, і люди зможуть користуватися нашими вітчизняними авіакомпаніями, подорожуючи за кордон,

– каже нардеп.

Водночас Крейденко відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів, зазначивши, що така інформація може бути використана ворогом.

Україна вже готується до відновлення авіасполучення

Попри те, що зараз українське небо залишається закритим для цивільної авіації, уряд уже розпочав підготовку до майбутнього відновлення польотів, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, Кабмін затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року, а також створив Міжвідомчий координаційний центр, який займатиметься підготовкою до запуску авіасполучення.

За словами міністра, зараз не йдеться про швидке відкриття повітряного простору, адже через постійні російські атаки це поки неможливо.

Усі ми розуміємо реальність, у якій сьогодні живе країна. Росія продовжує масовані атаки, а безпекова ситуація не дозволяє відновити польоти цивільної авіації. Саме тому зараз не йдеться про відкриття повітряного простору. Йдеться про відповідальне планування майбутнього. Стратегія є частиною цього планування,

– пояснив Кулеба.

До прикладу, стратегія має стати основою для відновлення авіаційної галузі після війни та адаптації української транспортної системи до вимог ЄС. Серед головних напрямів:

модернізація аеропортів та аеронавігаційної інфраструктури;

інтеграція України до єдиного європейського авіаційного простору;

розвиток мультимодального транспортного сполучення;

впровадження сучасних стандартів авіаційної безпеки відповідно до вимог ЄС та Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Як працюють авіаперевезення в інших країнах в умовах війни?

Авіакомпанії на території ОАЕ продовжують виконувати авіарейси, хоча масовані атаки дронів та ракет відбуваються. Наразі відомо, що такі компанії ОАЕ, як Emirates, Etihad, Flydubai та Air Arabia, здійснюють більшість рейсів.

Влада країн вдається до мінімізації ризиків, як-от створення спеціальних повітряних коридорів, або ж супровід військової авіації цивільні повітряні судна.

До слова, в Ізраїлі ще у 60 – 70 роках минулого століття на рівні держави було пропрацьовано спеціальний механізм, який дозволив забезпечити так зване перестрахування. Це означає, що частину ризиків країна взяла на себе, а це дозволило запустити ті чи інші авіаперевезення навіть з урахуванням тих ризиків, що існували.