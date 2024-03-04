Для сравнения объем экспорта в феврале прошлого года составлял 1 миллиард долларов против 670 миллионов долларов по результатам февраля 2024 года. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные Министерства торговли Турции.

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Объем экспорта в Россию существенно снизился

По итогам января – февраля этого года турецкий экспорт в Россию составил 1,29 миллиарда долларов, тогда, как годом ранее он превышал 2 миллиарда долларов.

Похожая тенденция наблюдалась и в январе, когда объем экспорта сократился 39%, до 631 миллиона долларов по сравнению с 1 миллиардом за аналогичный период 2023 года. По ряду товаров торговля полностью прекратилась, например, это коснулось машинного оборудования.

К слову, импорт из России в Турцию в феврале также упал на 36,65%: с 2 миллиардов долларов до 1,3 миллиарда долларов в год.

Интересно! Сейчас на Россию приходится всего 3,2% в общем экспорте Турции, а больше всего экспортировала страна в Германию и США – 1,72 миллиарда долларов и 1,33 миллиарда соответственно.

Почему объем экспорта снизился

Риск вторичных санкций США

Главная причина сокращения товарооборота – вторичные санкции США. Напомним, что 22 декабря 2023 года Джо Байден разрешил Минфину вводить ограничения против иностранных финансовых организаций, которые помогают обслуживать сделки с участием подсанкционных лиц из России или способствуют поставке оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

Турецкие банки пересматривают отношения с российскими клиентами

Поэтому впоследствии после этого турецкие банки начали пересматривать отношения с клиентами из России из-за страха применения вторичных санкций и, как следствие, потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых трансакций.

Примечательно! Ситуация коснулась и российских экспортеров нефти, которые перестали получать деньги за проданные Анкаре баррели. В январе аналогичные проблемы возникли с Индией, которая отказалась принимать 14 танкеров с сахалинской нефтью сорта Sokol после того, как "Роснефть" не смогла открыть счет в ОАЭ, чтобы получать оплату в дирхамах.