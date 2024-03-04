Для порівняння обсяг експорту у лютому минулого року складав 1 мільярд доларів проти 670 мільйонів доларів за результатами лютого 2024 року. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на дані Міністерства торгівлі Туреччини.

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Обсяг експорту до Росії суттєво знизився

За підсумками січня – лютого цього року турецький експорт до Росії склав 1,29 мільярда доларів, тоді, як роком раніше він перевищував 2 мільярди доларів.

Схожа тенденція спостерігалася й у січні, коли обсяг експорту скоротився 39%, до 631 мільйона доларів порівняно з 1 мільярдом за аналогічний період 2023 року. За низкою товарів торгівля повністю припинилася, наприклад, це торкнулося машинного обладнання.

До слова, імпорт із Росії до Туреччини у лютому також впав на 36,65%: з 2 мільярдів доларів до 1,3 мільярда доларів на рік.

Цікаво! Зараз на Росію припадає всього 3,2% у загальному експорті Туреччини, а найбільше експортувала країна у Німеччину та США – 1,72 мільярда доларів та 1,33 мільярда відповідно.

Чому обсяг експорту знизився

Ризик вторинних санкцій США

Головна причина скорочення товарообігу – вторинні санкції США. Нагадаємо, що 22 грудня 2023 року Джо Байден дозволив Мінфіну вводити обмеження проти іноземних фінансових організацій, які допомагають обслуговувати угоди за участю підсанкційних осіб з Росії або сприяють постачанню обладнання російському військово-промисловому комплексу.

Турецькі банки переглядають відносини з російськими клієнтами

Тож згодом після цього турецькі банки почали переглядати відносини з клієнтами з Росії через страх застосування вторинних санкцій й, як наслідок, втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових трансакцій.

Прикметно! Ситуація торкнулася й російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі. У січні аналогічні проблеми виникли з Індією, яка відмовилася приймати 14 танкерів із сахалінською нафтою сорту Sokol після того, як "Роснєфть" не змогла відкрити рахунок в ОАЕ, щоб отримувати оплату в дирхамах.