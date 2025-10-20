Детали аукциона

На продажу выставлено 607 446 012 акций предприятия, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы ФГИУ в Facebook.

Аукцион состоится 4 ноября 2025 года через электронную торговую систему Prozorro.Продажи.

Основной профиль комбината – производство алюминия. Главные продукты – алюминиевая катанка и услуги по переработке давальческого сырья.

Что известно об алюминиевом комбинате?

По данным ФГИУ, объект расположен в городе Запорожье вблизи автодороги национального значения Н08 и железной дороги, что делает его выгодным brownfield-проектом. На балансе предприятия – 1 497 единиц недвижимого имущества общей площадью 370 929,85 метра квадратных, 292 единицы транспортных средств и спецтехники и 25 земельных участков площадью 216,0856 гектара.

Заметьте. Часть имущества уже передана в аренду по 8 договорам, включительно с 6 755,6 метрами квадратных недвижимости и электротолкателем. Дополнительно на балансе числятся 18 объектов государственной собственности, не включены в уставный капитал, в частности укрытия, приборы, радиостанции, инженерные сети и автодороги.

Новый владелец может использовать комбинат для производства алюминия, ведения бизнеса или релокации производственных мощностей.

Что этому предшествовало?

Предпосылки государственного пакета акций Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК) достигает 2006 года, когда кипрская компания Velbay Holdings Ltd. приобрела 68,01% акций у Фонда государственного имущества. В 2015 году прокуратура через суд вернула эти акции в государственную собственность, оставив компании "РусАл" долю 29,54% через тот же кипрский оффшор.

В 2017 году СБУ предъявила подозрения представителям "РусАл" по делу об уничтожении комбината в интересах России.

В начале 2023 года, после полномасштабного вторжения России, Украина взыскала остаток акций через решение ВАКС в рамках санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.

В 2024 году ФГИУ получил управление государственными акциями ЗАлК, что стало подготовительным этапом к нынешнему аукциону по приватизации.