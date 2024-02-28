Каким будет заветное заведение
Дизайн заведения будет напрямую связан с военным делом: наполнен пиксельными элементами. А персонал кафе будет состоять исключительно из военных.
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Хочу кафе открыть и всех военных нанять, чтобы прям не отличались,
– поделился военный.
При этом, название кафе должно быть тоже довольно красноречивым – "Military".
Там будут пиксельные столы, пиксельные скатерти, мультикамовский пол,
– говорит защитник.
Украинский военный рассказывает о своих планах: видео
Какие в 2024 году налоги для ФЛП
Как известно, сумма Единого налога фиксируется 1 января и действует в течение всего года. Сейчас суммы для разных групп ФЛП являются следующими:
- 1 группа – 302 гривны в месяц;
- 2 группа – 1 420 гривен в месяц;
- 3 группа – 5% от оборота.