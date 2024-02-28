Каким будет заветное заведение

Дизайн заведения будет напрямую связан с военным делом: наполнен пиксельными элементами. А персонал кафе будет состоять исключительно из военных.

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Хочу кафе открыть и всех военных нанять, чтобы прям не отличались,

– поделился военный.

При этом, название кафе должно быть тоже довольно красноречивым – "Military".

Там будут пиксельные столы, пиксельные скатерти, мультикамовский пол,

– говорит защитник.

Украинский военный рассказывает о своих планах: видео

Какие в 2024 году налоги для ФЛП

Как известно, сумма Единого налога фиксируется 1 января и действует в течение всего года. Сейчас суммы для разных групп ФЛП являются следующими:

1 группа – 302 гривны в месяц;

2 группа – 1 420 гривен в месяц;

3 группа – 5% от оборота.