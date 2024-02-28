Яким буде омріяний заклад

Дизайн закладу буде напряму повʼязаний з військовою справою: сповнений піксельними елементами. А персонал кафе буде складатися виключно з військових.

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Хочу кафе відкрити і усіх військових найняти, щоб прям не відрізнялись,

– поділився військовий.

При цьому, назва кафе має бути теж доволі красномовною – "Military".

Там будуть піксельні столи, піксельні скатертини, мультикамівська підлога,

– каже захисник.

Український військовий розповідає про свої плани: відео

Які у 2024 році податки для ФОПів

Як відомо, сума Єдиного податку фіксується 1 січня та діє впродовж всього року. Нині суми для різних груп ФОПів є наступними:

1 група – 302 гривні на місяць;

2 група – 1 420 гривень на місяць;

3 група – 5% від обороту.