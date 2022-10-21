Президент Украины поблагодарил иностранных гостей за то, что они не побоялись приехать в украинскую столицу в такое сложное время. Зеленский подчеркнул, что наше государство чрезвычайно открыто к инвестициям, приходу бизнеса, финансовым компаниям, а также новым технологиям.

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Встреча Зеленского с руководством Goldman Sachs

На встрече президент и представители инвестиционной компании обсудили, что сегодня одним из основных приоритетов для Украины является вопрос безопасности, и прежде всего – защиты воздушного пространства. Зеленский подчеркнул, что это важно как для граждан нашего государства, так и для бизнеса и инвестиций.

Я очень ценю, когда такие люди не боятся и приезжают в Украину поддержать нас. И очень важно, чтобы умные люди доносили реальную информацию о ситуации в Украине, российских атаках и их последствиях. А наши люди очень открыты и искренни,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сейчас как никогда важно, чтобы на украинском рынке появлялись новые бизнесы и финансовые компании, ведь они будут привносить что-то новое и создавать рабочие места для украинцев. Глава Украины также рассказал Роджерсу и Коэну о проекте создания Фонда восстановления для поддержки украинской экономики.

Визит представителей Goldman Sachs в Киев / Фото Владимир Зеленский

К слову, участники встречи обсудили возможности привлечения компанией Goldman Sachs инвестиций для удовлетворения неотложных потребностей Украины, возникших в результате полномасштабной агрессии России. В частности, было сосредоточено внимание на вопросе киберзащиты и противодействии распространению дезинформации.