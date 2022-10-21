Президент України подякував іноземним гостям за те, що вони не побоялися приїхати до української столиці у такий складний час. Зеленський наголосив, що наша держава надзвичайно відкрита до інвестицій, приходу бізнесу, фінансових компаній, а також нових технологій.

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Зустріч Зеленського з керівництвом Goldman Sachs

На зустрічі президент та представники інвестиційної компанії обговорили, що сьогодні одним з основних пріоритетів для України є питання безпеки, насамперед захисту повітряного простору. Зеленський акцентував, що це важливо як для громадян нашої держави, так і для бізнесу та інвестицій.

Я дуже ціную, коли такі люди не бояться і приїжджають до України підтримати нас. І дуже важливо, щоб розумні люди доносили реальну інформацію про ситуацію в Україні, російські атаки та їхні наслідки. А наші люди дуже відкриті та щирі,

– підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що нині як ніколи важливо, щоб на українському ринку з'являлися нові бізнеси та фінансові компанії, адже вони привноситимуть щось нове та створюватимуть робочі місця для українців. Очільник України також розповів Роджерсу та Коену про проєкт створення Фонду відновлення для підтримки української економіки.

Візит представників Goldman Sachs до Києва / Фото Володимир Зеленський

До слова, учасники зустрічі обговорили можливості залучення компанією Goldman Sachs інвестицій для задоволення нагальних потреб України, що виникли унаслідок повномасштабної агресії Росії. Зокрема, було зосереджено увагу на питанні кіберзахисту та протидії поширенню дезінформації.