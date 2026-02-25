Справжні продуктові гіганти: назвали ТОП-10 мереж супермаркетів в Україні
- Найбільшою мережею супермаркетів в Україні залишається "АТБ".
- До десятки найбільших за кількістю точок увійшли "Коло", "Рукавичка", "Файно маркет" та деякі інші.
Мережі супермаркетів в Україні стрімко зростають, відкриваючи все більше нових точок. Найбільшою мережею країни й далі залишається "АТБ", проте за темпами відкриттів її змогли перегнати.
Які ТОП-10 українських супермаркетів за кількістю?
Асоціація ритейлерів України підбила підсумки 2025 року й порахувала, як змінювався український продуктовий ринок, повідомили в RAU.
Хто серед лідерів?
- Найбільшою мережею країни й далі залишається "АТБ" – 1319 працюючих магазинів. За рік компанія відкрила ще 67 нових точок і закрила лише 10.
- Друге місце акріпила за собою луцька компанія Клевер Сторс, яка розвиває формати "Сім 23". Саме вона показала найагресивніше зростання: +133 нових магазини за рік і лише п’ять закритих. У підсумку мережа налічує вже 443 торгові точки.
- Мережа "Фора" тепер третя – 399 магазинів. За 2025 рік відкрили 39 нових точок і закрили всього три.
- У "Сільпо" за рік було вісім відкриттів і сім закриттів. Загальна кількість — 312 супермаркетів.
До десятки найбільших також увійшли сильні регіональні мережі:
- "Коло" – 251 магазин;
- "Рукавичка" – 222 точки;
- "Файно маркет" – 219 магазинів;
- "Київхліб" – 211 магазинів;
- Thrash!Траш! – 192 магазини.
Новини українських компаній
Основні проблеми для бізнесу в Україні: атаки на енергосистему (82%), нестача кваліфікованих працівників (78%), війна та окупація територій (66%). Також найбільшої підтримки бізнес потребує в питанні бронювання працівників.
Мережа "Галя Балувана" витрачає до 82 000 літрів пального щодня на роботу генераторів через відключення світла. Під час блекаутів зріс попит на готові страви, тому компанія розширила асортимент, додавши салати, десерти та торти.
McDonald's планує відкрити заклад на півдні України. Зараз відкрита вакансія для працівника закладу, і мережа готується до повторного відкриття в місті.
Близько 15 тисяч ресторанів в Україні можуть приховувати справжні доходи, декларуючи менше 50 тисяч гривень виторгу на місяць.