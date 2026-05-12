Росія обстріляла Coca-Cola та Cargill: чому Трамп мовчить попри атаки по активах США

Росія продовжує атакувати об’єкти американських компаній в Україні, а реакція Білого дому на ці удари залишається стриманою. Під атаки вже потрапили активи, пов’язані з Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris та іншими корпораціями.

Росія б'є по Coca-Cola та Cargill: чому атаки на американський бізнес в Україні викликали тривогу у США?

Однією з останніх стала атака на зерновий термінал американського аграрного гіганта Cargill на півдні України, пише NYT.

Дивіться також Війна в Україні може зупинитись "будь-якої миті": у Кремлі висунули одну умову

За даними видання, у середині квітня російські дрони один за одним атакували складські приміщення компанії.

Це божевілля, це божевілля,

– чути, як водій повторює на відео, яке отримала та перевірила газета The New York Times.

Журналісти зазначають, що це лише один із серії ударів по американських компаніях, які почастішали з літа минулого року. Під атаками опинилися також об’єкти, пов’язані з Coca-Cola, Boeing, Mondelez International та Philip Morris International.

Більшість компаній намагаються не афішувати такі інциденти, побоюючись реакції інвесторів та страхових компаній. Водночас деякі атаки раніше взагалі не потрапляли у публічний простір.

Чому Росія атакує бізнес США?

Точна мотивація Росії офіційно невідома. Частина українських бізнесменів вважає, що це елемент масштабної кампанії проти української економіки загалом. Інші переконані, що йдеться саме про спробу зупинити американські інвестиції в Україну.

Американські компанії, за інформацією NYT, уже висловлювали занепокоєння Вашингтону через те, що вважають атаки навмисними. Однак реакція адміністрації Трампа виявилася стриманою. Білий дім публічно не засудив жоден із ударів по американських активах, про які повідомляла Україна.

При цьому, як повідомила посол України у США Ольга Стефанишина, Вашингтон закликав Київ утриматися від ударів по російському нафтовому терміналу у Чорному морі, пов’язаному з американськими інтересами. Це викликало критику та звинувачення у подвійних стандартах.

Що кажуть американські сенатори?

Нещодавно представники кількох американських компаній, серед яких Cargill, Coca-Cola та Bunge, зустрічалися з американськими сенаторами під час їхнього візиту до України.

Ми вислухали кількох з них. На їхню думку, по них вдарили навмисно,

– сказала сенаторка Джин Шахін від Нью-Гемпшира.

Голова Американської торгової палати в Україні Енді Гундер заявив, що Росія таким чином намагається налякати інвесторів і зупинити прихід американського бізнесу в Україну.

Атаки почастішали після нових угод між Україною та США

У матеріалі зазначається, що посилення атак співпало з поглибленням економічної співпраці між Києвом та Вашингтоном:

Минулого року Україна та США підписали масштабну угоду щодо інвестицій в енергетичний сектор.

А вже цьогоріч українська влада уклала контракт на розробку великого літієвого родовища з компанією, частково пов’язаною зі США.

Колишній заступник міністра економіки України Олександр Романішин вважає, що Росія намагається зробити американські активи в Україні "неприйнятним ризиком" для бізнесу. За його словами, реакція США у цій ситуації важлива не лише для України.

Або Вашингтон надсилає переконливий сигнал про те, що американський бізнес буде захищений, або він тихо приймає прецедент, який інші авторитарні режими дуже ретельно вивчатимуть: що ви можете атакувати компанії, пов’язані зі США, за кордоном і стикатися лише з риторичним занепокоєнням,

– каже Романішин.

Що це означає для України?

Ситуація навколо атак на американські компанії може стати серйозним сигналом для міжнародних інвесторів. Якщо навіть великі корпорації зі США не отримують чіткої політичної підтримки після ударів по своїх активах, це може посилити побоювання щодо безпеки інвестицій в Україну під час війни. Для України це створює ризики уповільнення нових інвестиційних проєктів, особливо у стратегічних секторах – енергетиці, аграрному бізнесі та промисловості.

Які прогнози?

Експерти не виключають, що Росія і надалі посилюватиме атаки по інфраструктурі, пов’язаній із західним бізнесом. Особливо вразливими залишаються:

логістичні об’єкти;

аграрні термінали;

виробничі підприємства;

енергетична інфраструктура.

Зауважте! Атаки Росії по об’єктах американських компаній в Україні виходять далеко за межі локальної економічної історії. Йдеться про безпеку міжнародного бізнесу під час війни та про готовність США захищати власні економічні інтереси. Подальша реакція Вашингтона може стати важливим сигналом не лише для України, а й для глобального бізнесу, який оцінює ризики роботи у зонах конфлікту.

Чому Росія атакує цивільну інфраструктуру України?

Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру України, щоб вплинути не лише на економіку, а й на психологічний стан суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту, пише Офіс Президента.

Президент пояснив, що атаки на інфраструктуру мають чітку мету — послабити Україну через цивільне населення.

Після обстрілів, за словами президента, цивільні часто звертаються до своїх близьких на фронті та розповідають про складні умови життя. Це створює додатковий психологічний тиск і на військових, і на цивільне населення.

Зеленський наголосив, що атаки мають і економічну мету – послабити фінансову систему країни.

Підприємства не працюють, енергетики, електрики немає, економіка не наповнюється податками, немає що платити військовому. Тобто щоб зламати армію, треба зламати цивільних. Щоб був хаос у цивільному суспільстві, щоб було розділення. Номер один завдання – розділити військових і цивільних,

– наголосив президент.

Також відомо, що Росія інтенсивно обстрілює українське цивільне населення, тому що Путін розраховує на час до переговорів і вважає, що Трамп не звертатиме на це уваги. Водночас президент Зеленський намагається переконати партнерів суттєво наростити підтримку України та впроваджувати санкції проти російської логістики.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що американському президенту потрібна реалістична, а не агресивна комунікативна політика, яка дозволить послабити російські можливості.

Михайло Подоляк Радник Офісу Президента Коли Трамп говорить, що Путін прагне миру й переговори вирішать все, це нагадує його заяви про Близький Схід – нічого там не вирішено. Вчора ми бачили конкретний прояв "російського миру" – він базується на основі масових вбивств. До того ж Путін розраховує, що у нього є час "геноцидити" українське населення.

Чи можна зупинити війну вже найближчим часом?

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що головне завдання України зараз – нарощувати потенціал сили оборони.

а словами президента, Україна має найсильніші позиції на полі бою завдяки контрнаступальним діям та ударам. Зеленський закликав європейців посилити політичний тиск на Росію для дипломатичного розв’язання конфлікту. Водночас очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення Луганської області.

Нам потрібна інформаційна гігієна, щоб ми могли розділяти суть результатів бойових дій від російських вкидів. Російські пропагандисти вже багато разів брали Куп’янськ, не раз оголошували про захоплення Луганщини, але все це не відповідає дійсності,

– сказав Романенко.

Військовий експерт наголосив, що Герасимова неодноразово знімали з посади та повертали назад. Путін використовує його риторику, яку підхоплюють Z-блогери, показуючи далеко не те, що відбувається насправді.

Тому Україні треба об’єктивно показувати громадянам стан справ – досягнення і недоліки Сил оборони, щоб шукати шляхи їх подолання й відстоювати інтереси держави.

Що Трамп думає про Україну?