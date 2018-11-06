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      Частину Києва у середу заблокують власники авто на єврономерах: вимоги активістів

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      Частину Києва 7 листопада заблокують власники авто на єврономерах
      Частину Києва 7 листопада заблокують власники авто на єврономерах / Ілюстративне фото

      У середу, 7 листопада, у Києві власники автомобілів з іноземною реєстрацією планують провести акцію протесту під Верховною Радою та заблокувати урядовий квартал. Водночас власники автобусів і вантажівок проведуть мітинг біля Міністерства інфраструктури.

      Про це повідомляє УНІАН з посиланням на керівника організації "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича.

      Він уточнив, що на акцію біля Міністерства інфраструктури зберуться близько 300 автобусів та 50 вантажівок. При цьому буде повністю перекрито проспект Перемоги. Ця акція стартує о 7:00 і завершиться близько 8:30.

      Читайте також: Коли у Раді ухвалять зміни щодо авто на єврономерах: Южаніна окреслила терміни

      Згодом, о 9:00, стартує акція протесту власників авто на єврономерах біля Верховної Ради.

      Вони перекриють урядовий квартал. Швидше за все, акція протесту тут буде цілий день, а може, і не один день. Планується, що в мітингу візьмуть участь від 10 до 30 тисяч машин. Однак скільки буде – подивимося,
      – розповів Ярошевич.

      Він також розповів, що учасники протесту вимагатимуть від міністра інфраструктури Володимира Омеляна звільнити голову "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка і ухвалити з правками законопроекти №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення автомобілів.

      Теги: Новини України Верховна Рада Авто Транспорт протести Новини Києва Іноземні номери Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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