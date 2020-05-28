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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Через кризу в Україні різко обвалилися зарплати: деталі

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Середня зарплата в Україні у квітні 2020 знизилася: сума від Держстату
У квітні 2020 року середня зарплата в Україні знизилася на 1 тисячу 16 гривень / ukrinform.ua

У квітні 2020 року – у другий місяць карантину – в Україні різко обвалилася середня зарплата. Лише за один місяць рівень зарплат обвалився на понад 1 тисячу гривень – до 10 тисяч 430 гривень.

Це на 1 тисячу 16 гривень менше, ніж у березні, коли середня зарплата становила 11 тисяч 446 гривень. Такі дані наводить Держстат.

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Цікаво, що це все одно вище, ніж було у квітні 2019 року. Рік тому середня зарплата становила 10 тисяч 269 гривень, а за цей час зросла на 161 гривню.

Разом з тим це перший обвал середньої зарплати у 2020 році. У попередні місяці вона лише збільшувалася, а від січня до березня 2020-го зросла аж на 719 гривень.

Три найбільш оплачуванні сфери:

  • фінансова й страхова діяльність – в середньому 20 тисяч 256 гривень;
  • інформація й телекомунікації – в середньому 18 тисяч 317 гривень;
  • державне управління й оборона – в середньому 15 тисяч 41 гривня.

Водночас у карантин зарплата працівників сфери громадського харчування навіть не дотягнула до "мінімалки" – 3 тисячі 500 гривень. Це пояснюється тим, що у період карантину бізнес у цій сфері не працював зовсім.

середня зарплата в різних сферах у квітні 2020

Автор: Василь Денисюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Зарплата Держкомстат Світова криза 2020
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