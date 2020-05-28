Через кризу в Україні різко обвалилися зарплати: деталі

У квітні 2020 року – у другий місяць карантину – в Україні різко обвалилася середня зарплата. Лише за один місяць рівень зарплат обвалився на понад 1 тисячу гривень – до 10 тисяч 430 гривень.

Це на 1 тисячу 16 гривень менше, ніж у березні, коли середня зарплата становила 11 тисяч 446 гривень. Такі дані наводить Держстат.

Цікаво Для Зеленського не бідність: що можна купити за 250 доларів в Україні

Цікаво, що це все одно вище, ніж було у квітні 2019 року. Рік тому середня зарплата становила 10 тисяч 269 гривень, а за цей час зросла на 161 гривню.

Разом з тим це перший обвал середньої зарплати у 2020 році. У попередні місяці вона лише збільшувалася, а від січня до березня 2020-го зросла аж на 719 гривень.

Три найбільш оплачуванні сфери:

фінансова й страхова діяльність – в середньому 20 тисяч 256 гривень;

інформація й телекомунікації – в середньому 18 тисяч 317 гривень;

державне управління й оборона – в середньому 15 тисяч 41 гривня.

Водночас у карантин зарплата працівників сфери громадського харчування навіть не дотягнула до "мінімалки" – 3 тисячі 500 гривень. Це пояснюється тим, що у період карантину бізнес у цій сфері не працював зовсім.