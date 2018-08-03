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Через футбольний матч київське метро змінить режим роботи

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3 серпня київське метро змінить режим роботи
3 серпня київське метро змінить режим роботи / Фото з відкритих джерел

Київський метрополітен повідомляє про зміну режиму роботи на окремих станціях у зв'язку з проведенням футбольного матчу між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" на НСК "Олімпійський".

Про це йдеться на офіційній сторінці метрополітену у Facebook.

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Особливий режим роботи станцій буде 3 серпня з 18:00 до 19:00.

Зокрема, станція метро "Олімпійська" в зазначений час не працюватиме, станція "Площа Льва Толстого" закривається на вхід, а станція "Палац спорту" – закривається на вихід.

Також повідомляється, що після 20:00 можливе обмеження входу на зазначені станції.

Нагадаємо, з 14 липня вартість одноразового жетону в київському метро зросла до 8 гривень.

Теги: Новини Києва метро
Джерело: 24 Канал
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