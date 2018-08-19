Через зливу у Києві величезне дерево впало на кіоски

Поламані дерева, підтоплені дахи, потрощені автомобілі – наслідки зливи у Києві, що пройшла у ніч з 18 на 19 серпня. Найбільше постраждав центр міста.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Анна Середюк.

Читайте також: У Києві на смітнику знайшли мертве немовля

За її словами, у центрі столиці затопило підземні парковки та торгові центри. Автомобілі буквально плавали у воді, про їх стан та пошкодження інформації поки нема. Біля станції метро "Палац спорту" вода піднімалась людям до шиї.

Але крім центру постраждали і помешкання людей, двори київських будинків. Зокрема, у Голосіївському районі Києва дерево викорчувало з-під бетонних плит і кинуло на кіоск – на щастя, він уже був зачинений, і ніхто не постраждав. У будинках поруч затопило підвали, пошкоджено покрівлі,

– повідомила журналістка.

До слова, 23 липня та 16 серпня через сильні зливи частина Києва також пішла під воду, і кожного разу міський голова Віталій Кличко запевняв, що на найбільш проблемних ділянках буде реконструйована система каналізації, а там, де відбуватиметься капітальний ремонт доріг, буде встановлюватись цілком нова система.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 серпня у Києві пройшла жахлива злива, яка наробила біди на вулицях міста. Автомобілі майже повністю стояли у воді. Біля торговельного центру "Гулівер" утворилося справжнє озеро, в якому потонули автомобілі. Залило і паркінг ТЦ, персонал довелося евакуювати.