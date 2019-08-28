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      Черговим зростанням тарифів на перевезення УЗ порушує антимонопольне законодавство, – Каленков

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / vcrti.com.ua

      Ініціатива "Укрзалізниці" про новий порядок визначення вартості вагонів, яка підвищить витрати вантажовідправників на 3 млрд грн на рік, порушує антимонопольне законодавство України.

      Фактично, державний монополіст не залишає вибору вантажовідправникам і навіть не прислухався до їхніх пропозицій, заявив глава об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

      "Укрзалізниця" прийняла нуль пропозицій. Не те, що там 10 чи 20%, а нуль, абсолютний нуль, жодна пропозиція вантажовідправників не було враховано. Більш того, не було отримано чіткої відповіді, чому не було враховано ті чи інші пропозиції. Тим більше, що всі наші пропозиції були підкріплені і законами, і здоровим глуздом, і загальносвітовою практикою. І те ж саме повторили й інші бізнес-асоціації, в тому числі Європейська бізнес асоціація, Американська торгова палата. Але "Укрзалізниця" проштовхує свою версію,
      – заявив Каленков.

      При цьому, він зазначив, що зустрічі "Укрзалізниці" з бізнесом можуть носити формальний характер, і не мають результатів.

      "Дуже схоже, що ось ці зустрічі, вони тільки для того, щоб спустити пар: прийшли, поговорили, витратили свій час, всіх послухали", – заявив глава об'єднання.

      Також Каленков заявив, що його об'єднання вже звернулося в АМКУ із закликом розглянути ситуацію.

      "Цього тижня Антимонопольний комітет зареєстрував заяву від асоціації, яку я представляю – "Укрметалургпром". Я думаю, що й інші вантажовідправники, асоціації будуть теж подавати (заяви – Ред.) в Антимонопольний комітет, тому що тут має місце явне порушення антимонопольного законодавства", – підкреслив Каленков.

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      Теги: Укрзалізниця АМКУ
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