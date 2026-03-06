Укр Рус
6 березня, 23:01
Оновлено - 23:21, 6 березня

У Черкасах прогриміла серія вибухів

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Черкасах прогриміли вибухи внаслідок атаки ударних безпілотників ввечері 6 березня.
  • Інформації про влучання або постраждалих немає, офіційних заяв від місцевої влади не було.

Росіяни атакують Україну за допомогою ударних безпілотників ввечері у п'ятницю, 6 березня. Під ворожий удар потрапили Черкаси, там було гучно.

Вибухи чули щонайменше двічі. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Черкасах?

Повітряна тривога для Черкаської області пролунала орієнтовно о 22:28. Близько 22:51 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про фіксацію руху ударних безпілотників у напрямку обласного центру та Сміли, що у цьому ж регіоні.

Приблизно тієї ж хвилини журналісти повідомили, що поблизу Черкас та на околицях міста працюють сили протиповітряної оборони. Незадовго після цього, згідно з оприлюдненою інформацією, в обласному центрі було гучно.

У Черкасах було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного, 
– ідеться у повідомленні.

Станом на момент публікації ані міський голова, ані обласна військова адміністрація не публікували інформації стосовно вибухів. Повідомлень про влучання або інші можливі наслідки атаки та постраждалих наразі немає.

О 23:18 повідомили ще про серію вибухів у Черкасах.

Де було гучно раніше?

  • Ввечері 6 березня вибухи також чули у Києві та області, у регіоні працювала ППО. У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль, у Вишгородському – приватний будинок і господарські споруди.

  • До цього також повідомляли, що гучно було у Полтаві. Жодної інформації стосовно можливих наслідків російської атаки не було. Повідомлень про загиблих або постраждалих від міської влади також не надходило.

  • Днями у Шевченківському районі Харкова російський дрон влучив у балкон житлової дев'ятиповерхівки. Внаслідок цього 10-річна дівчинка та 80-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес, пожежі, на щастя, не було.