У Черкасах прогриміла серія вибухів

Росіяни атакують Україну за допомогою ударних безпілотників ввечері у п'ятницю, 6 березня. Під ворожий удар потрапили Черкаси, там було гучно.

Вибухи чули щонайменше двічі. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Черкасах?

Повітряна тривога для Черкаської області пролунала орієнтовно о 22:28. Близько 22:51 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про фіксацію руху ударних безпілотників у напрямку обласного центру та Сміли, що у цьому ж регіоні.

Приблизно тієї ж хвилини журналісти повідомили, що поблизу Черкас та на околицях міста працюють сили протиповітряної оборони. Незадовго після цього, згідно з оприлюдненою інформацією, в обласному центрі було гучно.

У Черкасах було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Станом на момент публікації ані міський голова, ані обласна військова адміністрація не публікували інформації стосовно вибухів. Повідомлень про влучання або інші можливі наслідки атаки та постраждалих наразі немає.

О 23:18 повідомили ще про серію вибухів у Черкасах.

