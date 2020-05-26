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Четверо юнаків побили чоловіка у вагоні метро в Києві до втрати свідомості: відео нападу (18+)

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Бійка у метро Києва
Бійка у метро Києва / Кореспондент

Четверо молодих людей побили чоловіка в київському метро. Причиною бійки стало зауваження через їх нецензурні висловлювання.

Відео бійки з вагона метро опублікували лише 26 травня. Однак як повідомили у прокуратурі міста Києва, Інцидент трапився ще 5 березня 2020 року.

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Тоді під час руху поїзда між станціями "Оболонь" та "Почайна" четверо хлопців (двоє з яких є неповнолітніми) голосно матюкалися у вагоні. На це їм зробив зауваження 20-річний чоловік.

Саме за це зауваження ця четвірка і побила його, "завдаючи удари руками і ногами по різних частинах тіла, навіть після того, як потерпілий втратив свідомість".

Відео бійки в київському метро (обережно, сцени насилля, 18+)

Правоохоронці встановили розбійників. Їм оголошено підозру за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб) та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Метро
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