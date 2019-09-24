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      Чи буде долар по 8: Фурса розповів про зміни курсу

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      Чи буде долар по 8
      Чи буде долар по 8 / www.epravda.com.ua

      Наразі курс долара до гривні впав на 11 копійок і становить 24 гривні та 20 копійок. Також активно дешевшає євро, вперше з січня 2016 він коштує менше за 27 гривень. Про те, яких змін чекати від національної валюти – розповів економіст Сергій Фурса.

      Як сказав економіст у прямому ефірі 24 каналу, основний фактор, що впливає на падіння курсу – це психологія. 

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      Він зауважив, що зміни курсу цілком виправдані та логічні, адже економіка в Україні за останні три – чотири роки зростає. 

      Сьогодні відбувся великий аукціон з продажу державного боргу. Тож останнє посилення гривні відбувалося саме завдяки продажу іноземцями долара. Долару по 8 більше ніколи не буде, але важко сказати, коли саме зупиниться зміна курсу,
      – підкреслив Фурса.

      Сергій пояснив, що зараз сезонно гривня мала б слабшати, але тренд психологічного позитивізму не дає це робити. Також він додав, що неможливо передбачити, коли саме гривня зупиниться. 


      Курс валют станом на 24 вересня

      Водночас Фурса наголосив, що ситуація, яка відбулася у 2008 році, не повинна повторитися зараз. По-перше, тоді гривня була штучно зміцнена – це було рішення уряду Юлії Тимошенко. По-друге, гривня після 2008 року впала, бо відбулася світова фінансова криза.

      Якщо завтра настане світова фінансова криза, то гривня впаде. Але ми не може на це впливати. Тож, якщо це не відбудеться, то казати, що гривня точно впаде – це нісенітниці,
      – заявив економіст.

      Наостанок він додав, що не бачить сенсу скуповувати долари при найменших коливаннях. Натомість вигідніше буде купувати державні цінні папери номіновані у гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Долар Гривня Гроші Курси валют
      Джерело: 24 канал
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