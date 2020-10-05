У Києві на проспекті Правди у багатоповерховому будинку спалахнула пожежа. На жаль, є жертви – загинула 6-річна дитина. Крім того, мешканців будинку довелося евакуювати. Інцидент трапився увечері 5 жовтня.

Докладніше про пожежу на Правди

Пожежа спалахнула на 7 поверсі. Як розповіли в управлінні ДСНС у Києві у коментарі 24 каналу, попередньо, власник квартири сам підпалив своє помешкання.

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У чоловіка виникла суперечка з його дружиною. І він зачинився з дитиною в квартирі. А опісля ще підпалив помешкання,

– зазначила речниця управління ДСНС в Києві Світлана Водолага.

Вона додала, що це лише попередні дані, а точні причини та обставини з’ясовують правоохоронці.

За інформацією ресурсу dtp.kiev.ua, в один із моментів, він виліз у вікно, а пожежні йому кричали: "Відкрий двері". Натомість чоловік їм у відповідь сказав: "Зараз, ще 5 хвилин". Сусіди, зі свого боку, кажуть, що він уже не раз буянив.

Станом на 21:40 рятувальники пожежу вже ліквідували. Але ще далі продовжують залишатися на місці.

Загибла дитина та евакуація дітей

Водолага додала, що, на жаль, у результаті загинула 6-річна дитина. Вона перебувала у квартирі разом із чоловіком, коли той зачинився та вчинив підпал.

Крім того, у помешканні знайшли пристрій, схожий на саморобну вибухівку. Тому мешканців сусідніх квартир довелося евакуювати.

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Дивіться відео з місця пожежі на Правди в Києві