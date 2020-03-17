Чоловік намагався вкрасти дитину і зґвалтувати чоловіка в Києві

У Києві правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який напав на восьмирічного хлопчика і намагався його викрасти.

У Подільському районі Києва чоловік вчинив напад на дитину, а пізніше й на дорослого чоловіка, повідомляє "Київ Оперативний".

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Зі слів матері 8-річного хлопчика, вони вийшли з супермаркету, а невідомий несподівано схопив дитину і почав тікати. Мати наздогнала чоловіка, вдарила його по спині, щоб забрати власну дитину. Після цього нападник втік, а жінка викликала патрульних.

Через пів години чоловік намагався зґвалтувати дорослого чоловіка у під’їзді житлового будинку. Його затримали правоохоронці.

Нападником виявився 31-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності через наркотики.

Чоловіка затримали правоохоронці – відео: