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      Чоловік намагався вкрасти дитину і зґвалтувати чоловіка в Києві

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      У Києві затримали чоловіка, який напав на дитину / Київ Оперативний

      У Києві правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який напав на восьмирічного хлопчика і намагався його викрасти.

      У Подільському районі Києва чоловік вчинив напад на дитину, а пізніше й на дорослого чоловіка, повідомляє "Київ Оперативний".

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      Зі слів матері 8-річного хлопчика, вони вийшли з супермаркету, а невідомий несподівано схопив дитину і почав тікати. Мати наздогнала чоловіка, вдарила його по спині, щоб забрати власну дитину. Після цього нападник втік, а жінка викликала патрульних.

      Через пів години чоловік намагався зґвалтувати дорослого чоловіка у під’їзді житлового будинку. Його затримали правоохоронці.

      Нападником виявився 31-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності через наркотики.

      Чоловіка затримали правоохоронці – відео:

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Києва Діти і неповнолітні Кримінальні новини Кримінал
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