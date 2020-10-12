Київ давно перебуває у списку міст з дуже забрудненим повітрям, але раніше кияни про це не знали. Просто зараз будь-хто може перевірити якість повітря з допомогою сучасних технологій. Експерт пояснює, чому українська столиця знову серед лідерів рейтингу IQAir.

Вже другу добу у Києві фіксують підвищений рівень забрудненості повітря. Киянам не радять зайвий раз виходити на вулицю чи відчиняти вікна. Журналіст сайту 24 каналу дізнався в еколога Олександра Соколенка, чому місто знову опинилось у світовому антирейтингу.

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Станом на 14.00 12 жовтня, на сайті IQAir українська столиця посідала друге місце у списку міст із забрудненим повітрям. Попереду була лише столиця Індії – Делі.

Чому в Києві високий рівень забруднення повітря?

Зараз такому рівню сприяють погодні умови. Туман, який тримається у Києві, концентрує всі шкідливі речовини, що виробляють численні джерела забруднення.

Повітряна маса не рухається, оскільки немає опадів й вітру. Брудні речовини накопичуються там, де й утворюються і нікуди не діваються,

– пояснює Соколенко.

Повітря столиці активно забруднюють підприємства у районі Дарницького вокзалу, Телички, Корчуватого та інші.

Але головним забруднювачами є автомобілі, каже еколог. У Києві щодня рівень забруднення повітря зростає у часи пік – зранку (7-9 години) та ввечері (16-19 години). У цей час кияни їдуть на машинах на роботу й додому. Утворюються затори у таких районах як Бессарабський квартал, Оболонський проспект, вулиця Теліги, Деміївська площа. Там накопичуються велика кількість шкідливих речовин.

Безглузде будівництво – причина поганого повітря

Соколенко підкреслив, що Київ два десятки років страждає від безглуздої містобудівної політики. Столиця України займає одне з перших місць у світі за рівнем заторів на дорогах (в Європі перше місце у 2019 році, якщо не рахувати Стамбул та Москву).

Неправильний розвиток міста призводить до транспортних колапсів, які вже стали перманентним явищем. Велике накопичення автівок в окремих районах призводить до погіршення якості повітря

– заявив еколог.

Також експерт наголосив, що зараз стали популярними сервіси, які дозволяють будь-кому слідкувати в режимі онлайн за якістю повітря. Тому ця інформація й потрапляє все частіше у ЗМІ, виникає резонанс. Але на думку Олександра Соколенка, Київ й раніше був одним з лідерів по забрудненості повітря. "Просто люди не знали про це".

Знову в топі

У 2020 році Київ не вперше потрапляє у топ міст із забрудненим повітрям. Навесні столицю накрило шкідливими речовинами через пожежі у Чорнобильській зоні й на Житомирщині, а також через піщані бурі.