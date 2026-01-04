"Ураження серйозні": чого не вистачає в ППО, щоб краще збивати "Шахеди"

Україна за рік помітно посилила протидію дронам-камікадзе, однак загроза масованих атак не зникла. Частина "Шахедів" і далі прориває оборону, що призводить до відчутних руйнувань і проблем з інфраструктурою.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, чому наявних рішень проти "Шахедів" поки недостатньо. Він окреслив ключові слабкі місця системи ППО та кроки, без яких ефективність перехоплень не зросте.

Дивіться також Майже сотня дронів летіла по Україні: скільки ворожих цілей знищено

Чого бракує ППО для ефективнішого перехоплення?

Головна проблема полягає не лише в кількості засобів ураження, а у відсутності цілісної концепції боротьби з Шахедами.

Коли вони починають один за одним заходити на ціль, наші мобільні вогневі групи та інші засоби ураження не можуть справитися з цими загрозами. І ми маємо серйозні ушкодження,

– зазначив Криволап.

Частину рішень, про які говорили ще раніше, так і не довели до практичної реалізації, хоча вони могли б суттєво розширити можливості ППО. Зокрема, це стосується інструментів, які мали б працювати на підступах до міст і поблизу лінії бойового зіткнення.

Нам не вистачає дронів-перехоплювачів, щоб ефективно знищувати їх, коли вони проходять над ЛБЗ і одразу за нею,

– зазначив Криволап.

Він звернув увагу, що окремі технічні рішення навіть не тестувалися, хоча могли б дати додатковий ефект. Йдеться про використання легкомоторної авіації та прив'язних аеростатів як елементів спостереження і ретрансляції для ППО. На його думку, відсутність експериментів у цьому напрямку звужує можливості системи і змушує покладатися на дорогі та не завжди доцільні засоби.

Ми пішли не зовсім у правильному напрямку, коли намагаємося збивати Шахеди дорогими ракетами з літаків,

– уточнив експерт.

Він також зазначив, що досі не розглянули можливість використання прив'язних аеростатів для спостереження за повітряним простором. Такі рішення могли б працювати як ретранслятори й допомагати виявляти цілі ще до їхнього входу в міську зону. Відсутність навіть тестування цих підходів, на його думку, звужує потенціал системи ППО.

Нам навіть не дають можливості перевірити, як це може працювати,

– зауважив експерт.

Ставка на дорогі засоби перехоплення не вирішує проблему масових атак. Без розширення інструментів і переходу до більш гнучкої моделі протидії навіть високий відсоток збиття не гарантує захисту від серйозних наслідків.

Що відомо про мирні переговори останніми днями: